Hotely ve Městě obsadili bikeři

Nové Město na Moravě – Tisíce sportovních fanoušků si příští víkend přijedou užít sportovní svátek, závody světového poháru horských kol ve Vysočina Areně. Kdo si chce vychutnávat cyklistická klání v Novém Městě od pátku až do neděle, měl by si ubytování zajistit co nejdříve. „Volná místa rychle mizí. Nejbližší hotely a penziony jsou pomalu obsazené," řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.

dnes 05:44 SDÍLEJ:

Jaroslav Kulhavý.Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Mnoho lidí si zajistilo ubytování na dny prestižních závodů bikerů už v zimě. „Máme obsazeno, zájemci si ubytování zajistili už v únoru,“ zmínila třeba Ivana Rundštuková, která nabízí apartmán v Rokytně. Šanci ale fanoušci horských kol ještě mají, střechu nad hlavou mohou sehnat v soukromí. Hledat jim může pomoci novoměstská „ubytovací“ internetová stránka. „Hotely ve městě jsou většinou plné, ale v okolí zájemci ještě ubytování seženou. Také přes náš web ubytovani.nmnm.cz. Zájemce tam jednoduše zadá kritéria, jaké ubytování a pro kolik osob potřebuje,“ uvedla Lucie Příhodová z novoměstského informačního centra. Kromě tradičních hotelů a penzionů budou mít fanoušci horských kol možnost ubytovat se i letos v oficiálním kempu světového poháru. „Jak je zvykem, kemp bude v provozu v blízkosti Vysočina Areny, která je centrem závodů,“ připomněl Jan Němec za pořadatelskou společnost Bike Events. ČTĚTE TAKÉ: Nové Město láká na Světový pohár horských kol i singletracky Kemp bude fungovat od 12 hodin ve čtvrtek 18. května do 18 hodin v neděli 21. května 2017. „Letos ovšem nelze místo předem rezervovat. Ubytuje se, kdo přijde dříve,“ dodal Němec. Stan je možné rozbít i v kempu Sykovec u Třech Studní. „Volná místa zatím máme pro stany i pro karavany,“ řekla Vlasta Petrová z Autokempu Sykovec. Spoustu hotelů obsadili bikeři a jejich doprovod, třeba hotel Ski u Vysočina Areny nebo penzion Vrchovina v lokalitě Bělisko. „Máme plno, většinou jsou to závodníci a jejich týmy. Bude u nás bydlet i česká výprava,“ zmínil Aleš Hrstka, vedoucí zařízení. Penzion Vrchovina si oblíbili také čeští biatlonoví reprezentanti, kteří se tam při novoměstských závodech i při soustředěních ubytovávají už několik let. Plný sportovců bude i hotel U Loubů ve Třech Studních, útočiště si tam zajistily například týmy Britů, Nizozemců nebo Belgičanů. „Závodníci se sem vracejí, líbí se jim tady. To nás velmi těší,“ řekl Jiří Halva, ředitel hotelu. ČTĚTE TAKÉ: Kolotočářství musí mít člověk v krvi, říká Václav Navrátil Rychle se ale plní i hotely a penziony v širším okolí, třeba na Žďársku. „Hotel Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou je nyní obsazený zhruba z osmdesáti procent, ale třeba v hotelovém domě Morava už volná místa nejsou,“ řekla Ladislava Procházková z městské příspěvkové organizace Sportis, která zařízení spravuje. Prestižní světové soupeření bikerů přiláká do Vysočina Areny opět desítky tisíc návštěvníků. Nové Město hostilo v posledních třech letech závod Světového poháru opakovaně a vždy bylo vyhlášeno nejlepším podnikem v seriálu. Organizátoři tam chystají také pestrý doprovodný program, atmosféra novoměstských závodů je pověstná mezi diváky i závodníky. SP horských kol ve Vysočina Areně PÁTEK 19. května

18:15 SHORT TRACK EXHIBICE ženy

19:00 SHORT TRACK EXHIBICE muži SOBOTA 20. května

10:00 Cross-country Olympic muži U23

13:15 Cross-country Olympic ženy Elite NEDĚLE 21. května

10:00 Cross-country Olympic ženy U23

14:15 Cross-country Olympic muži Elite

Autor: Jiří Marek