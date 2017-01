Holemář i letos umetá lyžařům cestičku

Žďár nad Sázavou - Vyznavači běžeckého lyžování zažívají teď co do podmínek snad nejlepší z posledních pěti zim. O to, aby si zajezdili ve stopách co nejlepších, se ve žďárském skiregionu se svými kolegy stará Josef Holemář ze Žďáru. Aktuálně na čtyřkolce, se kterou ty krásné bílé stopy protahuje, tráví většinu času.

Josef Holemář ze Žďáru tráví nyní většinu dnů na upravené pásové čtyřkolce, se kterou upravuje tratě ve skiregionu Žďársko.Foto: Jaroslav Loskot

„Snažím se dělat stopy tak, abych si tam, kde je najedu, šel sám rád zalyžovat," říká s úsměvem tvůrce tratí. „Podle toho se řídím, ne aby to dobře znělo, že máme tolik a tolik kilometrů stop… Radši jich budu mít pět než padesát, ale dobrých," zdůrazňuje.

Sedmatřicetiletý Josef Holemář je sám nadšeným lyžařem. „Závodil jsem asi od svých sedmi let tak do roku 2009," říká. Z národních šampionátů v klasickém lyžování má šestnáct medailí a několik titulů mistra republiky.

„Teď toho ale manželka a děti najezdí víc než já. V posledních zimách jsem pořád upravoval tratě a ve chvíli, kdy jsem se chystal jít lyžovat, to roztálo. Závidím lyžařům, co jezdí v našich stopách," směje se Josef Holemář. „Ale samozřejmě když to aspoň trošku jde, tak na lyže jdu," doplňuje.

Je živnostník, přes léto se věnuje klempířským a pokrývačským pracím, a celou zimu pak pracuje pro žďárskou příspěvkovou organizaci Sportis na údržbě lyžařských tratí. Ale sednout na čtyřkolku a najet stopu není jedinou povinností žďárských traťařů. „Zajišťuji veškerý servis, co se týká tratí. Dohromady jsme na to čtyři s tím, že já jsem v zimě ‚volný', takže jsem tam pořád," zmiňuje Holemář.

„Na starosti mám prakticky vše, od stavby mostků přes prořezávání a sečení až po servis strojů, co zvládneme. Jsem i kutil, takže i výrobu některých zařízení tady je na trhu málo zařízení, jež nám vyhovují, a jsou drahé. Takže si je vyrobíme, nebo nám s tím někdo pomůže třeba za třetinovou cenu, a přesně podle toho, jak potřebujeme," popisuje Josef Holemář.

Až když mají vše připravené, mohou se traťaři pustit do úpravy stop. Nemusejí vstávat ve tři jako silničáři, potřebují na práci vidět. Údržba protažené tratě už není na čas tak náročná, ale když najíždějí stopu poprvé, nejde to tak rychle a musejí pracovat vždy ve dne. „Na tratích mohou být různé pasti, takže je bezpodmínečně nutné pracovat za světla. Musíme dobře znát sníh, podmínky, trasy, vědět, kde se během roku něco změnilo protože terén je třeba znát perfektně," upozorňuje Holemář.

„Co se pod sněhem zdá jako rovina, může být zafoukaná díra. Třeba mezi Polničkou a Hynkovcem je potok díra víc než metrová. Kdybych do ní spadl, tak se nevyhrabu bez pomoci nějakého traktoru. Takže si to musím nejdřív projít, vezmu lopatu, po prsa tam ‚zahučím' do závěje, a musím si to pod čtyřkolku naházet abych bezpečně projel a hlavně abych převedl lyžaře," popisuje traťař.

Ve skiregionu Žďársko vytvořili a udržují jejich upravovatelé zhruba 125 kilometrů běžkařských tratí, všechny jsou označené dle metodiky Klubu českých turistů. Upravených jich je nyní kolem 100 kilometrů.

Jak to jde, snaží se traťaři přidávat další. Jsou ale závislí na počasí, na tom, jaký je sníh, nyní jim komplikoval práci i vítr, protože z tras sfoukává sníh. „Zatím jsme se nedostali třeba na škrdlovický okruh, a stále mě trápí, že se nám ještě nepodařilo upravit oblíbenou lyžařskou destinaci kolem Skleného," lituje Holemář. „Samozřejmě mi to pořád vrtá hlavou, lidi by si tam už chtěli zajezdit… Ale teď mi jeden ‚starý lyžník' dal tip na trasu, kterou by se to dalo projet, takže ve středu ráno na to půjdu. Snad to tentokrát vyjde," doufá Josef Holemář.