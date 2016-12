Hec, hec, Hynkovec! Skandovali závodníci na startu

Polnička – Silvestrovské oslavy Polničtí zahájili během na historických lyžích. Tradici, kterou založili štamgasti tamní hospůdky, ve vesnici udržují už sedmačtyřicet let.

Lyžařům v poděděných kabátech a čepicích nebo v netradičních kostýmech ale počasí moc nepřálo. V sobotu se sice závodilo v mrazu pod slunečnou oblohou, sníh ovšem chyběl. „Vyhlížíme tatru sněhu z toho slavného novoměstského zásobníku, ale závodit budeme, i když nepřijede. Jsme připraveni naplnit tradici, na trať vyrazíme klidně s lyžemi na ramenou," promlouval k divákům moderátor slavného recesistického závodu Luboš Zeman. V minulosti se na holé trati běhalo i s trakařem, na kterém byl sud piva.

Na několik set metrů dlouhou trať se letos postavily v několika věkových kategoriích desítky závodníků. A protože tatra se sněhem nedorazila, musely děti tentokrát běžet bez lyží. To neplatilo pro hlavní kategorii dospělých. „Trocha štěrku a hlíny starým lyžím nevadí," komentoval to Zeman.

„Hec, hec, Hynkovec!" vstupovali do závodu reprezentanti osady Hynkovec. A slyšet je bylo i v cíli. Aby ne, když obsadili všechna místa na stupních vítězů. „Šest roků závodím a poprvé první," radoval se Jiří Budinský v převleku za Mexičana. „Dostat se bednu bylo opravdu náročné. Terén byl zrádný, místy sníh, místy ledy, místy štěrk. Občerstvovací stanice také drsná, fakt nás tam nalili," smál se v cíli Budinský. Cílovou pásku přitom jako první neprotnul.

„Vítěze tradičně losujeme z klobouku," vysvětlil se smíchem za pořadatele Luboš Zeman. „Hlavní je přece sejít se a pobavit se. Sportovní výkon jde poslední den roku tak trochu stranou," dodal místostarosta obce.

Také Jiří Budinský, podobně jako další závodníci, upozornil na nutnost kvalitního předstartovního servisu. „Kdo se na startu nenamazal, ten nejel," poznamenal závodník s tím, že slivovice je sázkou na jistotu.

Vítěze čtyřicátého sedmého ročníku uvidí diváci na trati proplétající se mezi polničskými domy i v příštím roce. „Ale už nebudu Mexičan, hombre z Rio de Janeira. Nápad už má, ale nechám si ho pro sebe, ať je to překvapení," dodal Budinský.

V kostýmu za dámu z Hynkovce se mezi závodníky objevila Dagmar Maternová. „Trénovat na vrchol sezony je třeba furt. V zimě, na jaře, na podzim, furt. Nevynechat jediný den," smála se Maternová poté, co zdolala trať závodu. Věřte ale o silvestrovském klání slovům sportovců.

Hynkovec reprezentoval také bývalý žďárský starosta Jaromír Brychta. Ten se netajil spokojeností. „Já jsem úžasně spokojen, protože osada Hynkovec, místní část obce Polnička, dnes vyhrála na celé čáře. Patří nám místo první, druhé i třetí," nechal se slyšet Brychta. Hynkovští měli ve startovním poli, a tím i v klobouku při losování, silné zastoupení. „Ale pozor. Polnička má osm set obyvatel a nás na Hynkovci je pět. My jsme vlastně porazili celou Polničku," dobíral si „sousedy" Jaromír Bychta, který do cíle dorazil se zlomenou lyží. „Nic se neděje, děda je truhlář, tak ji spraví. Už včera před půlnocí, když jsem lyže připravoval, tak se z jedné něco sypalo. A on to byl popel z červotoče," vysvětloval zkázu závodního materiálu Brychta.

V Polničce se lidé umí bavit i jindy v roce. Začátkem září se pravidelně scházejí na hod kolejnicí. Do dálky se hází asi šestikilovým kusem kovu z kolejnice, která byla odlita v roce 1837 v někdejších polničských železárnách.