Hasiči zachraňovali nemovitosti v Chobotu

Kuklík – Majetek obyvatel Chobotu, jedné z částí obce Kuklík, přijeli před ohněm „zachránit" dobrovolní hasiči. K členům místního sboru se přidali jejich kolegové z Rokytna a ze Studnic. Požár se ale naštěstí nekonal, hasiči si pouze ověřovali, zda by byli schopni v případě opravdové události kvalifikovaně zasáhnout.

Tato část Kuklíku má v případě požáru problém se zdrojem vody. Nejbližší vodní nádrž je totiž v poměrně vzdálené další části Kuklíku, v Chobotském Dvoře. „A taky je tam špatně přístupná, místní komunikace je poměrně úzká, auta se na ní míjí pouze s obtížemi“ doplnil koordinátor hasičského cvičení v Kuklíku Bohdan Kalina.

V lokalitě se nachází hned několik budov. Hasiči si pro své cvičení vybrali jednu z nich. Fiktivní požár „vznikl“ v seníku vedle hospodářského stavení. „V prvním stupni požárního poplachu by tam vyjížděly jednotky místní, to znamená Kuklík, Sněžné, Nové Město na Moravě, a samozřejmě i profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou. Pro cisterny by se v případě většího požáru musela organizovat nějaká dálková doprava vody a vzhledem k tomu, že místní komunikace je velice úzká, tak by tam byla možnost kyvadlové dopravy velmi komplikovaná,“ objasnil Bohdan Kalina.

Místní hasiči proto přišli s nápadem, že by se čerpací stanoviště pro doplňování vody do cisteren, dalo vytvořit na malém potůčku, který Chobotem protéká. „Potok má ale malou vydatnost. Potřebovali jsme si zkusit, jestli se nám nějakým způsobem podaří vytvořit z něj takovou zásobárnu vody, aby se nám povedlo nejen zdolat požár, ale také ochránit sousední objekty. Zkusili jsme proto zahradit potok tak, aby tam vznikla reálná sací hloubka, díky níž by byly cisterny dostatečně zásobovány vodou,“ vysvětlil Bohdan Kalina.

Nápad bylo zapotřebí nejprve ověřit „nanečisto“. K tomuto účelu posloužilo již zmíněné námětové cvičení tří hasičských sborů. „Chtěli jsme také vyzkoušet, jaké možnosti mají studnické a rokytenské stroje. Zatímco Rokytno má klasickou stříkačku PS 12, hasiči ze Studnic disponují plovoucím čerpadlem, které je také určeno k plnění cisteren. Chtěli jsme zjistit, do jaké míry by byly oba stroje schopny cisterny plnit,“ řekl Bohdan Kalina.

Cvičení proběhlo k velké spokojenosti organizátorů. „Ukázalo se to vše naprosto reálné. Nyní máme připravenou desku, kterou lze přehradit profil mostku na místním potoku. Víme, že během třiceti minut je možné naplnit koryto do takové hloubky, aby stříkačka mohla v pohodě sát,“ popsal koordinátor hasičského cvičení.

Nová „hráz“, která byla vytvořena pro případ ohrožení, je neustále k dispozici. „Je uschována u majitele jednoho z objektů, který tam žije trvale. Kdyby k nějaké takové události došlo, tak se přenese k mostku a vodní tok se během pár minut zahradí,“ uzavřel Bohdan Kalina.

