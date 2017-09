Hasiči vyprošťovali zraněné z havarovaných aut

Nové Město na Moravě - Na Vratislavově náměstí se konal čtvrtý ročník Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

„Taky jsme si to nemohli nechat ujít. Je to pěkné, když to takhle člověk vidí. Ale být u ostrého zásahu bych nechtěl. Já jsem také dobrovolný hasič, ale naštěstí jsem se nikdy k ničemu podobnému nedostal,“ řekl Martin Špička z Olešinek, který do Nového Města na Moravě přijel s rodinou. „Je to super, nejlepší je, když toho člověka vytáhnou z auta a odnáší ho na nosítkách,“ doplnila slova otce devítiletá Sabina Špičková.

Samotnému soutěžení dobrovolných hasičů předcházel seminář, na němž si rozhodčí i členové zúčastněných jednotek ujasnili pravidla. Soutěžící družstva si pak vylosovala jednotlivé scénáře. „Pro každé jsme připravili jinou situaci. Mohou to být třeba dvě havarovaná auta otočená na bok. Nebo auto ležící na druhém vozidle a podobně. Soutěžící pak musí během patnácti minut co nejefektivněji a nejšetrněji vyprostit z havarovaného vozidla těžce zraněnou osobu, kterou představuje figurant,“ popsal jeden z organizátorů Ondřej Novák.

Soutěžící hasiči nebyli u zásahu sami, na vše bedlivě dohlíželi rozhodčí, kterým neunikla jediná chyba. Kontrolovali taktiku, techniku i poskytnutí první pomoci. „Pochybení, kterých se soutěžící dopustí, rozhodčím hlásí i figurant,“ poznamenal Ondřej Novák.

Čtrnáct soutěžních družstev zastupovalo jednotlivé kraje. Za Kraj Vysočina nastoupil domácí tým – jednotka novoměstských dobrovolných hasičů. „Nesoutěžíme poprvé, absolvovali jsme už všechny předchozí ročníky mistrovství. Tentokrát to ale je o to horší, protože jsme na domácí půdě,“ přiznal velitel novoměstského soutěžního týmu Dušan Holý.

Losem jim byla určena nezáviděníhodná situace, kdy se po srážce ocitlo jedno vozidlo na boku a druhé na něm. „Podle mého názoru se nám to docela povedlo, i když některé chyby tam samozřejmě byly. Nervy pracují, takže se dá chyb jen těžko vyvarovat přestože se člověk snaží,“ podotkl Dušan Holý.

Novoměstkým hasičům nejsou podobné situace cizí. Ročně jejich zásahová jednotka absolvuje okolo sto padesáti zásahů. „Reálná situace bývá jiná. Předem už víme, k čemu jedeme. Když soutěžíme, jsme zpočátku zcela izolovaní a teprve když jsme na řadě a vyjdeme ven, vidíme co se děje. A okamžitě musíme reagovat. Během pár vteřin musím rozhodnout, jakým způsobem budeme postupovat,“ vysvětlil Dušan Holý.

Okamžitá reakce se očekává i od dalších členů týmu. Kromě velitele je v něm zastoupen ještě zdravotník a dva hasiči, kteří provádějí zajišťovací a vyprošťovací práce. „Zdravotník musí být po celou dobu se zraněným. Komunikuje s ním, pokud je zraněný při vědomí. Když je v bezvědomí, musí zdravotník okamžitě provést záklon hlavy, aby mohl zraněný dýchat. A postupně zjistit co přesně se mu stalo, jaká má zranění a podobně. Ostatní se starají o samotné vyproštění,“ řekl Dušan Holý.

Přítomným divákům občas připadal zásah málo akční. „Dost slouho to trvá, nic se tam neděje. A přes ty rozhodčí není skoro nic vidět. Navíc se tam pořád pletou fotografové a kameraman,“ posteskl si Ivo Šesták z Brna.

Nicnedělání hasičů bylo ovšem pouze zdánlivé. Dostat se do zaklíněného auta není vždy jednoduché. „Jsou to frajeři, člověk musí smeknout před tím, co dokážou. Nervy musí mít ze železa. A je vidět, že každý z nich ví, kde je jeho místo a co má dělat,“ netajil se obdivem Pavel Sláma, který do Nového Města přijel z Boskovic.

Za divácky atraktivní podívanou stojí velké množství práce. „První schůzky se uskutečnily už před rokem a půl a akce se připravovala postupně. Na vrakovišti jsme museli sehnat šestnáct vyřazených aut a zajistit spoustu dalších věcí,“ uvedl Ondřej Novák.

Čtvrtý ročník Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel už má své vítěze. Nejlépe si vedli hasiči z Rumburka z Ústeckého kraje.

Přestože domácí novoměstský tým nevyhrál, skončil na pátém místě, i jeho členové si vysloužili velký potlesk přítomných. „Všichni soutěžící ukázali, že jsou připraveni vyprošťovat osoby z havarovaných vozidel a že jsou na velmi vysoké úrovni,“ pochválil na závěr dobrovolné hasiče Petr Beneš, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.