For Family oživuje na Bystřicku tradici masopustu

Bystřice nad Pernštejnem – V sobotu se v bystřickém kulturním domě uskuteční první divadelní ples, letos na téma masopust. Zorganizovala ho místní organizace For Family a Divadlo beze jména z bystřické ZUŠ. „Chceme oživit místní tradice a nabídnout zábavu všem bez rozdílu věku," uvedla zástupkyně sdružení For Family Marcela Dědová.

V sobotu se v bystřickém kulturním domě uskuteční první divadelní ples, letos na téma masopust.Foto: For Family

Organizace For Family v Bystřici vznikla na podzim roku 2014. „Chceme nabídnout zábavu a podporu všem rodinám, které nás vyhledají a chtějí se zapojit do společných aktivit," upřesnila Dědová. Organizace se primárně snaží svést dohromady rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči či s dětmi fyzicky či mentálně hendikepovanými.

Tématem letošního prvního oficiálního plesu bude masopust. „Před samotným plesem dopoledne plánujeme tradiční masopustní průvod. Ten začíná v devět hodin, sejdeme se před městským úřadem a vydáme se na pochod městem," řekla Marcela Dědová.

For Family je malá nezávislá organizace, financování podobných událostí často jde z vlastních kapes organizátorů. „Jsme rádi, že nacházíme podporu u místních podnikatelů a dalších organizací. Například centrum Eden nám na masopustní průvod zapůjčí dva koně," sdělila Dědová. „Samozřejmě, platit vše z vlastních zdrojů nejde do nekonečna, ale pro začátek to bude nutné. V případě plesu čekáme na schválení grantu. Ale věříme, že se nám to vrátí a založíme tím v Bystřici pěknou novou tradici," uzavřela Dědová.

Divadelní ples se uskuteční v sobotu od 20 hodin. Hudební doprovod zajistí kapela Hamrla Boys Brno. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Divadla beze jména, duo Swing Brother a bohatou tombolu. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 230 korun.

PAVLÍNA ZICHOVÁ