Elektronická evidence: zatím větší poprask než dopady

Vysočina - Některé venkovské hostince jsou zavřené, jiné se změnily v kluby. Restaurace zvedly ceny jídel i nápojů. I takové jsou leckde v zemi důsledky povinnosti elektronické evidence tržeb. Nová povinnost platí pro hostinské, restauratéry a hoteliéry od začátku prosince. Přímo na Vysočině však její důsledky tak jednoznačné nejsou.

V každém hostinci nyní musí mít zařízení pro evidenci a tisk účtenek. Foto: Deník/Jiří Kopáč

Například na Třebíčsku slyšeli úředníci ze živnostenského úřadu o ukončení živnosti kvůli nové povinnosti od pěti hostinských, ale v oboru naopak vznikly i nové firmy. „Někteří ukončili podnikání jako fyzická osoba a zahájili jako právnická," uvedla vedoucí úřadu Iveta Vorlová s tím, že v konečném součtu větší výkyv v tomto podnikání nenastal.

Systémy na elektronickou evidenci tržeb (EET) museli nakoupit a uvést do chodu všichni, kdo podnikají v pohostinství. „Věříme, že to pomůže narovnat podmínky v podnikání. Ovšem pouze za předpokladu, že nebudou výjimky," říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Systém, od něhož si vláda slibuje lepší výběr daní, promítli někteří restauratéři do cen. „Není to ale nic, kvůli čemuž by měli hospodští a restauratéři své provozy zavírat. Jen je na ně teď víc vidět. Už žádné daňové přiznání vytvořené od stolu účetním, žádné neexistující účetnictví," poznamenal Luděk Ondračka, provozovatel třebíčských restaurací Don a Koule.

Ty, kteří své podniky zavřeli, dělí Ondračka na dvě skupiny. Na ty, kteří nezvládli strach z moderní techniky, a na ty, kteří podváděli na daních. „Měli alespoň dostatek soudnosti a moc dobře ví, že jejich způsob podnikání nepatří na dnešní trh," říká.

Řada těch „podvádějících", kteří kvůli EET nezavřeli, podle Ondračky alespoň zdražila. „Zvýšenou kvalitou ani většími porcemi to není. Prostě dostali strach, jelikož neumí počítat. Ze všech stran se na ně valí informace o tom, jak je nízká cena, tak zdražili," míní Ondračka.

Podle něj by se zákazníci měli v takových podnicích přestat stravovat. „Já osobně, kdybych neviděl žádnou změnu a zdražili mně službu o čtyřicet procent, a i takové případy existují, tak bych takovou hospodu už nenavštívil," dodal Ondračka.

Podle portálu Edenred.cz, který provozuje poskytovatel stravenek Ticket Restaurant, patří Vysočina mezi regiony s nižšími cenami jídel. „Dlouhodobě nejméně platí za obědy lidé na severní Moravě, v Olomouci a v Jihlavě," uvádí portál.

Prodejní ceny se zavedením elektronické evidence zatím neupravoval chotěbořský restauratér a hoteliér Pavel Halama, který ve městě provozuje restauraci Panský dům, Tančírnu a kavárnu Café Art. „Veškerá nabídka zůstává nadále ve stejné výši. Rozhodnutí ovlivnila kupní síla v našem regionu," vysvětlil Halama.

Tlak na úpravu cen podle něj však nesouvisí pouze s novou povinností, ale především s cenami surovin a neustále stoupajícími náklady. „Cenová hladina se podle mého subjektivního odhadu zvedla ve třech čtvrtinách podniků. Ve větších městech je toto číslo vyšší. Jsem přesvědčený, že v prvním pololetí roku budou ceny ještě v pohybu," soudí Halama.

Podle něho je zavedení EET náročnější především pro ty podniky, které s tím začaly nyní. „U nás máme poklady již sedm let," uvedl.

Michal Kašpar, který navštěvuje havlíčkobrodské podniky, vnímá ceny jídel vesměs stejně. „Snažím se střídat všechny restaurace, které jsou ve městě dostupné. Ceny jsou podle mě stále stejné, a to včetně stálých jídelních lístků," zdůraznil Kašpar s tím, že se zatím nesetkal s tím, aby nějaká provozovna nevydávala účtenky.

Zdražil naopak například Miloš Pokorný, majitel žďárského hotelu U Labutě. „Není docela pravda, že by to bylo jen elektronickou evidencí," řekl Pokorný. Podle něj se cenách podepsalo zejména to, že se zvedla minimální mzda zaměstnanců, zvýšila se cena vody a energií.

Miloš Pokorný problém se zavedením EET spatřuje jediný. „Když je v restauraci plno a platí se postupně, poslední host si musí počkat. Provedení transakce nějaký čas trvá, což je nepříjemné. Někomu je to jedno, jiný je naštvaný," řekl Pokorný.

Podle prezidenta prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka nutí nová povinnost ke zdražení hlavně ty, kteří šidili. „Pokud restaurace podávala tříchodové menu za pětasedmdesát korun, tak je zcela jisté, že neodváděla všechno, co měla. Například zaměstnávala lidi načerno. To se nyní promítne. Musí se zkrátka započítat všechno náklady na suroviny, zaměstnance, nájem i odvody daní," říká.

Stárek však podotýká, že ceny jídel v restauracích dlouhodobě neodpovídají nákladům. „Útrata na hosta v Česku je dvě stě korun, v sousedním Rakousku je to osm set korun. Navíc máme vyšší DPH. Zdražování o několik korun je legitimní," uvedl Stárek s tím, že podle něj také vzroste úroveň gastronomie.

Těm hostinským, kteří by účtenky lidem nevydávali, hrozí postih. Finanční správa dokonce spustila web, na němž mohli zákazníci své hostinské udávat. V uplynulém týdnu jej však nechal ministr financí Andrej Babiš zrušit. „Prošetřování podnětů veřejnosti je součástí pracovních postupů bez ohledu na původ podnětu, tedy jeho případnou anonymitu," uvedl mluvčí Finančního úřadu pro Kraj Vysočina Josef Tomek.

Úředníci na Vysočině mají podle Tomka za sebou několik desítek kontrol v hospodách a restauracích. Od března budou muset mít elektronickou evidenci tržeb také obchodníci a kontroly budou ještě četnější.