Dračí saně střídají bruslaři

Žďár nad Sázavou - Také pro bruslení veřejnosti je v mrazivých dnech k dispozici rychlobruslařský ovál před žďárským zimním stadionem, na němž se o uplynulém víkendu jelo evropské mistrovství dračích saní.

Na dráze dlouhé 333 metrů, kterou důvěrně zná i světová šampionka a žďárská obyvatelka Martina Sáblíková, mohou zájemci tento týden zdarma bruslit až do pátku, vždy od 17 do 19 hodin. Vypravit se na ovál s výhledem na kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře mohou bruslaři také o víkendu v době od 15 do 17 hodin.