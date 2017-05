Do věže novoveselského kostela přibudou dokumenty z roku 2017

Nové Veselí – Deset či pět korun nebo jedna koruna československá v papírové podobě. I tyto dnes v podstatě již historické propriety byly ve schránce z roku 1959, která byla objevena při rekonstrukci věže kostela svatého Václava v Novém Veselí. Nebyla tam ale uložena jako jediná.

„Dokumenty z roku 1959 byly nejmladší, nejstarší pocházely z roku 1833, ty jsme nechali dopřeložit,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. Písemnosti byly z pěti let v časovém období 1833 – 1959. „Když se v minulosti ve věži něco opravovalo, přidaly se k těm starým aktuální dokumenty,“ vysvětlil starosta.

Podobným způsobem chtějí v Novém Veselí postupovat i nyní, tedy k původním písemnostem uložit současné. „Určitě tam bude jedna listina týkající se obce, druhá farnosti a také náš zpravodaj, ale rádi bychom tam přiložili i Žďárský deník se článkem o této události,“ dodal s úsměvem Zdeněk Křivánek. „Pořídili jsme také dva bločky, kam by lidé mohli napsat nějaký svůj vzkaz, když budou mít zájem,“ sdělil starosta.

Na úřadě jsou nyní jenom dokumenty z roku 1959, ale příští víkend dostanou lidé prostřednictvím výstavy možnost prohlédnout si kompletní obsah historického informačního „pokladu“. Do měsíce by pak měl být opět na svém původním místě, kde si blíže neurčený počet let počká na další stavební zásah.

Zajímavostí je například také to, že kovová pouzdra z roku 1959 byla ve věži hned dvě – jedno s dokumentem popisujícím aktuální události za faru od tehdejšího faráře, v druhém byla zpráva psaná kronikářem na tehdejší místní národní výbor. Schránka z fary navíc obsahovala i fotografii se slavnosti Božího těla datovanou kolem roku 1955 a civilní „pasovku“ novoveselského duchovního.

Zaletované pouzdro připravené tehdejším „emenvé“ zase již zmíněné bankovky, kovové haléře i „hnědou“ korunu s motivem ženy sázející lípu, která platila od roku 1957 až do konce roku 1992.