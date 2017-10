OBRAZEM: Do Netína se sjel rekordní počet anglických buldoků

Netín – Celkem 178 anglických buldoků, z toho 164 z Česka a 14 ze Slovenska, se se svými majiteli sjelo v sobotu do Netína na Velkomeziříčsku. V areálu Rekreačního střediska Záseka tak vznikl nový, ustavující rekord. „Ten bude zapsán do České knihy rekordů a také do české databáze rekordů a kuriozit,“ informoval Vilém Doležal z pelhřimovské Agentury Dobrý den.

S výsledkem akce jsou spokojeni rovněž organizátoři. „Vše dopadlo nad naše očekávání. Lidí přijelo dost, reakce jsou pozitivní a hlavně se vybrala nečekaně vysoká částka – celkem 49 380 korun,“ uvedl za organizátory Michal Vitásek. Tyto peníze byly rozděleny mezi tři občanská sdružení, která se starají o znevýhodněné anglické buldoky i další pejsky „placatých“ plemen. Každé obdrží zhruba šestnáct a půl tisíce korun.

Finance, jež byly vybrány prostřednictvím prodeje lístků do tomboly, tak poputují na aktivity občanského sdružení Buldočí naděje, slovenského Frbul a také na iniciativu Ne množírnám. Právě snaha upozornit na problém takzvaných psích množíren byla jedním z důvodů konání sobotního rekordního srazu. A nechyběli ani účastníci akce, kteří s fenkami, jež přímo z množíren pocházejí, na sraz dorazili.

„Peťulu máme zhruba rok. Je jí kolem šesti let, ale to je jenom odhad, nemá samozřejmě žádný průkaz původu. Pochází totiž z množírny, a tam si majitelé o psech nevedou údaje, jaký je jejich věk. Zajímá je jen, kolik vyprodukují štěňat,“ popsala majitelka buldočí fenky Daniela Šustáková, která do Netína dojela až z Branky u Opavy. Dosavadní život prý Peťula zrovna růžový neměla. Několik let rodila štěňata v množírně. O tom, jaké tam panovaly poměry, svědčí například zuby opilované od toho, jak neustále kousala kovové mříže.

„Samozřejmě se to na ní podepsalo i psychicky. Vycvičit se v tomhle věku už moc nedá. Naším cílem nyní hlavně je, abychom obnovili její důvěru k lidem a vytvořili jí příjemný domov. Myslím, že se nám to postupem času daří, máme s přítelem pocit, že už se u nás začíná cítit dobře,“ popsala Daniela Šustáková s tím, že vše je o to těžší, že fenka už u jedněch majitelů na cestě z množírny byla. To se ale nakonec neosvědčilo, tak se přes psí agenturu dostala Peťula právě k nim.

Podpořit pejsky s nelehkým osudem ale v sobotu přijeli i majitelé těch chlupáčů, kteří měli v životě větší štěstí. „Dcery neustále mluvily o tom, že musíme jet, abychom pomohli pejskům, tak jsme celá rodina tady. A samozřejmě i chceme vytvořit rekord a setkat se s ostatními chovateli. Jsme ve skupině Anglický buldok a na všelijaké srazy se snažíme jezdit,“ prohlásila Karolína Maruščíková z Velkých Přílep u Prahy. Její rodina vlastní devítiletou fenku Růženku, která je podle ní ideální pes k dětem.

Dobráckou povahu robustních psů s placatým čumákem potvrzují i další účastníci rekordního srazu. „Jsou to dobrosrdeční psi, milují děti, lidi, moc rádi se mazlí. S nějakými bojovými plemeny nemají absolutně nic společného,“ nechala se slyšet Jiřina Lukáčová z Kojetína u Kroměříže. Sama vlastní dva exempláře anglických buldoků, čtyřletého a půlročního. V sobotu se tito dva pořádní hafani bez problémů přátelili s malinkatou čivavou. „Ta je vnučky, doma máme ale ještě další dvě. Angličtí buldoci jsou dobráci, snáší se s nimi výborně,“ popsala chovatelka.

A čím ji právě tohle plemeno, kromě své dobrácké povahy, zaujalo? „Jsou to individualisté, mají svůj názor a nikdo s nimi nehne. Rozhodně tedy nejsou prodejní. A přitahují mě i svým stoickým klidem,“ dodala Jiřina Lukáčová.

Na sobotním rekordním srazu mohli zájemci podpořit sdružení Buldočí naděje i koupí některých propagačních předmětů – kupříkladu hrnečků, placek, přívěšků, tašek, triček nebo různých módních doplňků pro psy – motýlků na obojek, psích šátků a podobně. „Koupila jsem naší fence růžového motýlka na obojek, dcera bude nadšená, až ji doma takhle vyfiknutou uvidí. Nemohla bohužel přijet s námi, protože je nemocná. A navíc mě ještě těší, že jsem koupí podpořila dobrou věc,“ prohlásila Hana Vencálková z Brna.

Jelikož se buldočí setkání v Netíně vydařilo, organizátoři naznačují, že nemuselo být poslední. „Plánujeme vytvoření občasného spolku s tím, že bychom se v budoucnu scházeli pravidelně a pokusili se vždy rekord pokořit,“ dodal Michal Vitásek.