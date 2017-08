Do Města se o víkendu sjedou chovatelé drobného zvířectva

Nové Město na Moravě – Chovatelé ukáží o tomto víkendu své odchovy. V Novém Městě na Moravě se koná tradiční Horácká výstava drobného zvířectva, jejíž součástí je také expozice okrasného ptactva.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ota Bartovský

Nejenom chovatelům z Novoměstska či blízkého okolí a jejich „svěřencům“, ale také návštěvníkům všech věkových kategorií bude patřit chovatelský areál za nádražím Českých drah. Kolik zvířat bude k vidění?

„Neřeknu to zcela přesně, ale měli bychom tu mít na sto padesát králíků, šestačtyřicet voliér s drůbeží a kolem dvě stě padesáti holubů,“ prozradil za pořadatele, základní organizace Českého svazu chovatelů Nové Město na Moravě, Jaroslav Dudek.

Z králíků nebude na výstavě podle slov Dudka chybět ani český strakáč, jedno z nejstarších a nejznámějších českých národních plemen králíka. Lidé si však budou moci prohlédnout, případně i zakoupit mimo jiné také vídeňského modrého králíka anebo vídeňského bílého modrookého. Kromě králíků, drůbeže a holubů se příchozí mohou těšit na barevné papoušky a další exotické ptactvo. K prodeji bude i krmivo a rovněž drobné chovatelské potřeby.

Výstava je veřejnosti přístupná v sobotu od 8 do 17 hodin, v neděli 19. srpna pak od 8 do 15 hodin. Prodej oceňovaných zvířat ovšem bude umožněn až v sobotu od 13 hodin, a to po ocenění. „Majitelé nejlepšího zvířete v každé odbornosti dostanou pohár, který věnoval novoměstský starosta,“ dodal Jaroslav Dudek.