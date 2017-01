Díky mrazivému počasí bude zprovozněn vírský ledopád

Vír - Příznivci lezení po ledopádu se konečně dočkají. Ledová stěna ve Víru bude „otevřena" už tento víkend.

Při lezení na ledopádu se lezci neobejdou bez speciálního vybavení, jako jsou cepíny a mačky. I ty si lze ve Víru vypůjčit. Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Čerpadlo je puštěné a teploty se teď drží pod bodem mrazu. Takže ledovou stěnu v nejbližších dnech zprovozníme. Náš velmi optimistický výhled je, že bychom provoz zahájili už ve čtvrtek, to ale zatím není jisté. O víkendu se už určitě lézt bude," potvrdil předseda Horolezeckého oddílu Vír, který se o ledopád stará, Slávek Matuška.

Nejvíce bude v příštích dnech záležet na počasí. Pokud se teploty udrží pod nulou, pojede čerpadlo prakticky bez přestávky. „Chtěli bychom, aby byla ledová vrstva co největší," podotkl pro Žďárský deník Slávek Matuška.

Lezci budou mít k dispozici veškeré lezecké cesty. Zaledované budou totiž všechny skalní bloky. „Ledujeme veškeré sektory, takže nabídneme minimálně patnáct lezeckých cest. To znamená, že bude připraveno lezení pro patnáct dvojic," uvedl Slávek Matuška.

Zájemci o lezení po ledopádu, pokud chtějí co nejpodrobnější a nejaktuálnější informace, musí nyní bedlivě sledovat webové stránky www.ledovastenavir.cz. „Nemusí k nám přijet s vlastním vybavením, u ledové stěny máme půjčovnu, díky níž jsme schopni vybavit asi patnáct osob," informoval Slávek Matuška.

Otevírací doba se od loňské sezony nezměnila. „Je rozdělena do jednotlivých bloků. Od devíti do třinácti hodin, od třinácti do sedmnácti hodin a končíme v jednadvacet hodin. Ve všední dny vypisujeme většinou pouze večerní blok. Na našich webových stránkách je uveden i rezervační kalendář, doporučujeme se na něj určitě podívat," upozornil Slávek Matuška.

Známy jsou už také předběžné termíny tradičních akcí, které se na ledové stěně rok co rok konají.

„Metodický víkend Českého horolezeckého svazu by se měl uskutečnit v sobotu 28. ledna a v neděli 29. ledna. Závody v lezení na rychlost, Vírský cepín, plánujeme na sobotu 11. února. První akcí roku 2017 bude Test Day neboli den volného zkoušení cepínů a maček Singing Rock a lan Tendon. Uskuteční se 21. ledna," sdělil Matuška.