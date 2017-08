Dětské oddělení v novoměstské nemocnici jde k zemi

Nové Město na Moravě – V úterý začala v areálu novoměstského nemocničního zařízení dlouho očekávaná demolice staré budovy dětského oddělení. Na novou si malí pacienti i zdravotnický personál budou muset počkat až do konce příštího roku.

„Budova mizí vcelku rychle, ale razantní bourání kousacím bagrem zase nebude trvat tak dlouho. Předpokládáme, že tak čtrnáct dní, tři týdny. Pak přijdou na řadu detailní práce, které bude zapotřebí dělat velice precizně a to bude běh na dlouhou trať,“ podotkl Michal Antl z firmy PKS stavby, která bude jak demolici, tak i výstavbu nového pavilonu realizovat.

Demoliční práce uvnitř budovy už nějakou dobu probíhají. „Chodívám do nemocnice prakticky co čtrnáct dní a samozřejmě mě zajímalo, co se s dětským oddělením, které je už dlouho uzavřené, vlastně děje. Nejprve tam nebylo vidět nic, pak ale bylo jasné, že dělníci rozebírají vnitřní zařízení. Okny to bylo zvenčí dobře vidět,“ poznamenala Eva Válková ze Žďáru nad Sázavou.

Kromě demontáže podlah, zárubní a oken museli dělníci v minulých týdnech přepojit také veškeré rozvody elektřiny, vody a medicinálních plynů. „Budova dětského oddělení byla též od sousedních objektů oddělena stavebně, všechny průchody už jsou zazděné,“ dodal Michal Antl.

Nyní přišla na řadu těžká technika a do stěn se „zakousla“ lžíce bagru. Pacienti i zdravotnický personál si budou muset na nějaký čas zvyknout na vyšší prašnost a hluk, který demolici provází. To ale nebude trvat nijak dlouho, protože další část prací bude mnohem šetrnější. Těžká technika si dá pohov a na její místo nastoupí dělníci s bouracím kladivem. „Hluk bouracího kladiva, které vystřídá bagr, není nikterak velký a určitě nebude rušit chod sousedních oddělení,“ potvrdil Michal Antl.

I přesto budou muset návštěvníci i zaměstnanci nemocnice počítat s určitým omezením. Týká se to nejen porodnicko-gynekologického oddělení, ale také interny či lymfologie. Kromě samotného bourání bude nutný i odvoz sutě a také následné stavební práce s sebou přinesou čilý ruch. „S vlastní stavbou bychom rádi začali na přelomu října a listopadu,“ informoval Michal Antl.

Hotovo by mělo být na konci příštího roku. Malí pacienti dětského oddělení našli prozatím dočasné útočiště v jiných prostorách nemocnice. „Lůžkové oddělení bylo přestěhováno do gynekologicko-porodnického pavilonu. Je tam vyčleněná část horního patra, které bylo stavebně rozděleno. Provoz v provizorních prostorách je samozřejmě o něco náročnější, nicméně standardy, které tam mají být, jsou zabezpečeny. Počet lůžek zůstal stejný a to díky tomu, že děti s chirurgickou diagnózou jsou umístěny na chirurgickém oddělení,“ vysvětlil současné umístění dětských pacientů mluvčí novoměstské nemocnice Petr Hladík.

Nové prostory získaly také ambulance, které v budově dětského oddělení dříve sídlily. „Většina z nich byla přemístěna do budovy lékárny ve spodní části nemocnice. Dětská neurologická ambulance byla přestěhována do traktu interny a kardiologická ambulance do prostor gynekologie. ORL ambulance je na kožním oddělení,“ připomenul Petr Hladík.