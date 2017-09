OBRAZEM: Děti zkoušely, jak lze trávit volný čas aktivně

Žďár nad Sázavou – Jízda na koloběžce, překážková dráha, vytváření obřích bublin, první pomoc, závody v běhu nebo výtvarné tvoření všeho druhu. To je jenom malý výběr z aktivit, jež si mohli vyzkoušet lidé, kteří zavítali v pátek do areálu Farských humen ve Žďáře nad Sázavou.

Letošním tématem již tradiční akce Rozhodni se sám, kterou pořádá Kolpingovo dílo České republiky, Centrum primární prevence Spektrum, Rodinné centrum Srdíčko a Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě společně s dalšími partnery, byla bezpečnost na internetu a zdravý životní styl.

Záštitu nad akcí převzal český reprezentant v judu David Pulkrábek, vítěz olympijských her mládeže v Singapuru z roku 2010. „Nabídku zapojit se do Rozhodni se sám jsem přijal moc rád. Myslím si, že je to užitečná akce, která určitě může dát lidem, a dětem zvlášť, návod, jak lze trávit svůj volný čas aktivně a kvalitně. Navíc je tu i velmi příjemná atmosféra a pozitivně naladění pořadatelé, a právě pozitivní přístup k životu je podle mě také hodně důležitý,“ uvedl David Pulkrábek. On sám začal sportovat už ve čtyřech letech, a právě sport a lidé pohybující se kolem něj mu pak i pomohli vyrovnat se se šikanou, s níž se musel v dětství potýkat.

Přímo od samotného olympijského vítěze si na Farských humnech mohli převzít diplom ti, kteří se zapojili do některého z pátečních závodů. Nechyběly běžecké souboje pro nejmenší děti ani závod pro maminky s kočárky, jež připravila novoměstská tělovýchovná jednota. Návštěvníci, kteří neprahli po pohybových aktivitách, měli k dispozici mimo jiné tvořivé dílny, malování na obličej, vyzkoušeli si, jak by obstáli při poskytování první pomoci nebo mohli ochutnat zdravé pochutiny přímo od výživové poradkyně. „Dorazila jsem se svými dvěma dětmi. A ačkoliv počasí není úplně ideální, moc se nám tady líbí. Stejně jako vloni je tu pro děti bohaté vyžití od skákacího hradu až po kreslení a možnost pohrát si s hračkami. Určitě je to lepší, než s nimi sedět doma u televize nebo jim pustit něco na počítači,“ nechala se slyšet Veronika Musilová ze Žďáru nad Sázavou.

Právě o bezpečném „pohybu“ v internetové síti se mohli návštěvníci Rozhodni se sám dozvědět více, a to díky připraveným informačním panelům nebo možností pohovořit si s přítomnými lektory. Akce se ve Žďáře konala již podesáté.