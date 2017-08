Děti si ve žďárském parku hrají v balících slámy

Žďár nad Sázavou - Na šest desítek balíků ze slámy tvoří bludiště na okraji žďárského parku Farská humna. Dočasnou venkovní hernu pro děti tam vybudoval žďárský výtvarník Michal Olšiak.

„Ten nápad jsem měl v hlavě už dlouho, sám jsem jako dítě hrozně rád skákal v balících slámy a moje děti to také baví, když mají příležitost. A podle toho, co teď vidím, takových je více,“ poznamenal Michal Olšiak s tím, že denně se mezi slaměné balíky přijdou vyřádit stovky žďárských dětí.

Oficiálně by mělo být slaměné bludiště v provozu do konce Slavností jeřabin, kulturního festivalu, který ve Žďáře začne ve čtvrtek a skončí 17. září. Podle výtvarníka ale tak dlouho rozhodně nevydrží. „Denně dvě až tři hodiny balíky svazuji, jak se postupně uvolňují, aby dětem ke hrám vydržely co nejdéle. Odhaduji to tak na čtrnáct dnů, déle asi balíky nevydrží, a pak se sláma bude muset odvézt,“ doplnil Olšiak.