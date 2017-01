Děti si mohou užívat zimních radovánek přímo na náměstí

Nové Město na Moravě – Otázku kam se sněhem, který překáží na silnicích, chodnících a parkovištích, vyřešila novoměstská radnice po svém. Na Vratislavovo náměstí byla navezena obří sněhová hromada, která je teď každodenním cílem místních dětí. A zanedlouho k ní přibude ještě jedna.

„Byl to skvělý nápad, děti jsou strašně spokojené, líbí se jim to. Je to úžasná příležitost zařádit si přímo v centru města," pochválila myšlenku zřídit nejmladším obyvatelům na náměstí „sněhové hřiště" jedna z maminek, které doprovodily své dítě na Vratislavovo náměstí, aby se mohlo dosyta vydovádět na sněhu, Kamila Fajmonová.

Jediným nedostatkem je podle ní malá informovanost. „Mohlo by tam chodit mnohem více dětí. Některé hromadu ale jen z dálky okukují, asi se bojí, zda na ni vůbec mohou lézt. Bavili jsme se o tom i v práci, jestli je to vůbec přístupné. Možná by neškodilo dát poblíž nějakou ceduli s informací o tom, že je to pro děti, a že si tam mohou dělat, co chtějí," podotkla Kamila Fajmonová.

Děti i jejich rodiče si na „sněhové hřiště" na Vratislavově náměstí pomalu zvykají. Město jim ale chystá překvapení v podobě další hromady sněhu, tentokrát ovšem ve zcela jiné lokalitě. „Zvažujeme ještě podobnou homoli sněhu a to na pozemku bývalé plynárny v Malé ulici. Ta by sloužila hlavně pro děti z nedalekého sídliště, nemusely by chodit do centra města, měly by to takříkajíc hned za rohem. Snad tam bude už příští týden," prozradil novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

O odklízení sněhu ze silnic, chodníků a parkovišť se v Novém Městě na Moravě stará městská společnost Technické služby. „Její pracovníci odvážejí sníh z ulic tam, kde už je situace kritická. Většinou se tak děje ve večerních hodinách, aby v případě nočního nebo ranního sněžení bylo dost prostoru, kam by se dal nově napadaný sníh odhrnout," vysvětlil Marek.

Odklizený sníh z ulic ale nevozí nákladní auta Technických služeb pouze na již zmíněná „sněhová hřiště", ale musí jej ukládat i jinde. „Máme na to vyčleněno místo v areálu bývalého Agra Měřín, který nyní patří městu. Je to v dobré dojezdové vzdálenosti a místa máme zatím dost," řekl Stanislav Marek.