Děti se učí bruslit pod dohledem trenérů

Vysočina - Teplotní rekordy byly dnes v noci překonány na sedmi měřicích stanicích na Vysočině s řadou pozorování alespoň 20 let. Největší mráz naměřili meteorologové v Hubenově na Jihlavsku, a to minus 20 stupňů Celsia. Dosavadní rekord z roku 2016 měl hodnotu minus 16,5 stupňů. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.