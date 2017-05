Dálniční most nad Velkým Meziříčí zůstane i nadále bez zábran

Velké Meziříčí – Dálniční most Vysočina nad Velkým Meziříčím získal v průběhu let nelichotivé přízvisko „most sebevrahů". A zřejmě mu i nadále zůstane. Ředitelství silnic a dálnic instalaci jakýchkoliv zábran znemožňujících lidem skákat dolů momentálně nechystá.

„O takovémto opatření neuvažujeme,“ vyjádřil se za Ředitelství silnic a dálnic České republiky jeho tiskový mluvčí Jan Studecký.

Velkomeziříčská radnice již v minulosti žádala dálniční správu o instalaci plotu přímo na most, podobně jako na pražském Nuselském mostě. Ředitelství ovšem nevyhovělo s odkazem na technické normy. Tyto zábrany by prý mohly vést k poškození statiky mostu, kdyby je například rozkmital vítr.

Sebevrazi skáčou z mostu většinou směrem k městu. A často dopadají na silnici pod mostem, kde jsou ohrožováni obyvatelé přilehlých domů anebo posádky projíždějících aut. Proto dalším návrhem byly záchytné sítě. „Tendence opatřit dálniční most nějakými bezpečnostními opatřeními z naší strany samozřejmě byly. Žádali jsme například o záchytné sítě pod mostovkou nad komunikací,“ potvrdil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. Snaha ale vyšla opět naprázdno.

V současné době podle jeho slov žádná jednání v záležitosti zábran s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) nevedou. „Chápu, že umístění sítí je technicky náročné. Tak čekáme, kdo další skočí. Je to smutné, ale ŘSD to nikdy netrápilo,“ dodal Necid.

Nejvyšší most české dálniční sítě, který se nachází ve výšce 76 metrů nade dnem údolí řeky Oslavy, si poměrně často vybírají sebevrazi. Od jeho zprovoznění v roce 1978 tam skokem ukončilo svůj život kolem tří desítek lidí. Poslední případ se stal v polovině minulého týdne, když policisté přijali na lince tísňového volání oznámení o možném pádu osoby z dálničního mostu. „Policisté byli ve středu 17. května vysláni do prostor pod mostem, aby oznámení prověřili. Na místě nalezli muže bez známek života. Cizí zavinění na jeho úmrtí kriminalisté vyloučili. Pro stanovení přesné příčiny byla nařízena zdravotní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Šlo o letošní první případ. V březnu loňského roku pádem z tohoto mostu zemřel jeden mladý muž.

Jak dále tisková mluvčí sdělila, policisté vítají každé preventivní opatření, které by vedlo ke snížení následků na zdraví a životech lidí. „Každé mechanické nebo technické opatření, které by bylo umístěno na dálničním mostě nebo pod mostem, by mohlo snížit další rizika sebevražd,“ konstatovala Dana Čírtková.

Ne vždy ovšem končí „výlety“ na dálniční most tragicky. Drama se šťastným koncem se odehrálo například začátkem května 2015. Tehdy stál za zábradlím mostu pětadvacetiletý muž ze Žďárska, byl pod vlivem alkoholu. Přivolaní policisté s ním navázali kontakt a po několika minutách se jim ho podařilo přesvědčit, aby přišel blíže k nim. Následně mu zabránili v případném pokusu o skok z mostu a odvedli do bezpečí.





Most Vysočina

Most Vysočina je most na 144. kilometru dálnice D1, který překlenuje údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí. Ve skutečnosti se jedná o dva souběžné ocelové mosty – pro každý směr dálnice jeden, jejichž 425 metrů dlouhá mostovka se nachází ve výšce 76 metrů. Díky těmto rozměrům se jedná o nejvyšší a druhý nejdelší most na dálnici D1.



Soutěž na přemostění údolí řeky Oslavy byla vypsána v roce 1967, stavba byla zahájena v dubnu 1972 a most byl zprovozněn 28. listopadu 1978.



Mostovku tvoří spojité trámy o čtyřech polích s rozpětím 80, 110, 134 a 100 metrů, které jsou podpírány třemi mezilehlými betonovými pilíři. Ocelové obdélníkové uzavřené trámy mají rozměr 6,0 × 4,1 m. Model mostu i další informace o něm lze nalézt v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.