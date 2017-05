Čtyřlístek pořádá sbírku pro novorozenecké oddělení

Nové Město na Moravě – Poté, co se spolku rodičů Čtyřlístek podařilo získat pro Nové Město na Moravě Rákosníčkovo hřiště, pustil se do dalšího projektu.

Ilustrační foto.Foto: Ludmila Orvošová

„Organizujeme sbírku oblečení a dalšího vybavení pro novorozenecké oddělení novoměstské nemocnice,“ prozradila členka Čtyřlístku, který funguje při mateřské škole na ulici Drobného, Petra Čejková.

Nápad vznikl zcela spontánně. „Přišla jsem s ním proto, že ze svého okolí znám hodně maminek, jejichž děti pomalu odrůstají a zbývá jim po nich doma hodně věcí. Ne všechno se jim podaří prodat a některé nemají ani chuť do nějakého prodeje. Přišlo mi, že by se to miminkům na novorozeneckém oddělení mohlo hodit,“ poznamenala Petra Čejková.

„Vím, že některé maminky do nemocnice oblečení po svých dětech nosí, tak mě napadlo zorganizovat hromadnou sbírku, abychom jim to usnadnili,“ dodala autorka nápadu. Počáteční myšlenka byla na světě a tak další kroky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Spojili jsme se s lékaři novorozeneckého oddělení a poptali jsme se, co konkrétně by vlastně potřebovali,“ vysvětlila Petra Čejková.

Sbírka oblečení a potřeb pro novorozence se uskuteční ve dnech 24. a 25. května. V době od 9 do 11 a od 16 do 18 hodin je možné do šatny novoměstského kulturního domu nosit dětské body, dupačky a další části miminkovských oblečků, stejně jako látkové a jednorázové plenky či osušky. „Oblečení budeme brát do velikosti 62. Netrváme na nových věcech, mohou být samozřejmě i použité, jenom musí být čisté a neponičené,“ podotkla Petra Čejková.