Čtenáři žďárské knihovny si budou moci číst i na zahrádce restaurace

Žďár nad Sázavou – Už příští léto budou moci návštěvníci žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry číst nejenom přímo v čítárně, ale i na zahrádce restaurace, která se stane součástí vedlejšího Nápojového centra Fiala.

„Domluvili jsme se s paní Fialovou, že na zahrádku na stávajících terasách budeme mít přístup z knihovny tak, aby ji mohli využívat i naši návštěvníci,“ potvrdil ředitel Knihovny Matěje Josefa Sychry Roman Kratochvíl. V otvírací době knihovny tak za příznivého počasí bude možné sedět a číst si v části zahradní restaurace vyhrazené pro čtenáře a k tomu si třeba objednat občerstvení.

Projekt zahradní restaurace na pronajatém pozemku města využije stávající terasy za knihovnou a nápojovým centrem. „Budeme muset upravit vstupní prostory do knihovny tak, abychom umožnili průchod na zahrádku chystané restaurace. Dveře na terasy zahrádky jsou již hotové z minulosti, ale musíme přesunout zázemí zaměstnanců knihovny. Takže budeme ubourávat část vnitřní stěny u vchodu do knihovny, proti vstupu,“ informoval ředitel. Letos by měl být připravený projekt změn v knihovně, samotné stavební úpravy ji čekají na začátku roku 2018. „Předběžný odhad je přes sto tisíc korun, ale záleží na projektu, jestli se bude muset dělat nějaká protipožární úprava a podobně,“ doplnil Roman Kratochvíl.

Navazující projekt zahradní restaurace soukromého investora počítá s terasovitým uspořádáním, odkrytými pergolami, zastřešeným posezením, místem pro grilování, ale i dětským koutkem s pískovištěm a houpačkami. „Součástí bude také venkovní pódium, které bude i ve vnitřních prostorách restauračního zařízení. Plánuji zde kulturní akce, a to jak pro čtenáře, tak i pro širokou veřejnost,“ uvedla Ludmila Fialová s tím, že restaurace i zahradní posezení budou lidem k dispozici na začátku příští letní sezony.