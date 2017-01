Bystřickým seniorům opravují dalších osm bytů

Bystřice nad Pernštejnem – Dalších osm bytů v domě s pečovatelskou službou v Hornické ulici začali opravovat v Bystřici.

V bystřické „dépéesce“ s více než stovkou jednopokojových bytů aktuálně probíhá rekonstrukce dalších osmi. Loni byly zrevitalizovány první čtyři. Foto: Deník/Lenka Mašová

„Dělá se to po stoupačkách, takže jde o dvakrát čtyři byty nad sebou," sdělil bystřický místostarosta Josef Vojta. Práce za dva miliony korun v režii města mají být hotové do konce dubna.

„Loni jsme si to vyzkoušeli na prvních čtyřech bytech, ale více než osm současně se jich za běžného provozu dělat nedá," konstatoval starosta Bystřice Karel Pačiska s tím, že obyvatelům opravovaných bytů je nutné po dobu přestavby poskytnout byt náhradní.

Postupná modernizace interiérů více než stovky jednopokojových bytů potrvá několik let. V bytech po rekonstrukci přibyly kuchyňské linky a modernizací prošla i sociální zařízení či podlahové krytiny. „Kdysi to bývala ubytovna pro horníky, takže v pokojích linky nebyly. To se rekonstrukcí změní, v bytech se upravují také rozvody vody a odpady," doplnil Vojta.