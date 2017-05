Bystřický Vodomil putuje za malíři

Bystřice nad Pernštejnem – Na začátku května odstartoval již 11. ročník turistické soutěže S Vodomilem Zubří zemí. Tu již tradičně organizuje město Bystřice nad Pernštejnem. Soutěžící se na celkem deseti místech na Bystřicku dozví něco víc o známých malířích, kteří tam tvořili. Mezi nimi je například Alois Lukášek, Stanislav Bělík, Bohumír Matal či Anna Poustová.

Na účastníky soutěže čeká deset zajímavých lokalit. Navštíví Centrum Eden v Bystřici, Strašidelný zámek Draxmoor na Dolní Rožínce či Rekreační středisko Prudká.

Pro účast v soutěži je nutné získat legitimaci. Tu lze vyzvednout na informačním centru v Bystřici, ale i na všech místech, která jsou letos zahrnuta do soutěže. Zde účastníci zároveň získají do legitimace razítko a splní soutěžní úkol. „Soutěžící mohou až tři razítka nahradit selfie fotografií ze soutěžních stanovišť. Na fotografii musí ale být lokalita jasně rozlišitelná. Tuto možnost jsme pro soutěžící vytvořili pro případ, že na kontaktních místech nikoho nezastihnou a nemohli by tak dostat razítko,“ komentuje podmínky soutěže jeden z organizátorů, Hynek Jurman z bystřického informačního centra.

Soutěž potrvá až do 31. října. Nejpozději do 24. listopadu musí všichni účastníci odeslat svou vyplněnou soutěžní legitimaci na adresu Turistického informačního centra v Bystřici. Není nutností splnit všech deset soutěžních položek. Ti, kdo vyplní osm rubrik, získají volnou vstupenku do Městského muzea v Bystřici na rok 2018. Soutěžící, kteří splní devět položek, se mohou těšit na VIP vstupenku do areálu Šiklův mlýn. Ti, kteří navštíví všech deset kontaktních míst a získají potřebná razítka, se dostanou do slosování o řadu zajímavých cen.

„Letos budou účastníci soutěžit například o jízdní kolo, poukazy do areálu Šiklův mlýn, rekreačního střediska Prudká či do bystřického areálu sportu,“ říká Jurman.

Podrobnosti o podmínkách soutěže získáte v Turistickém informačním centru v Bystřici či na webových stránkách Info.Bystricenp.cz.

Kam se putuje s Vodomilem a za kým?

1. Bystřice nad Pernštejnem – Milada Schmidtová-Čermáková, kontaktní místo: Centrum EDEN

2. Zlatkov – Alois Lukášek, kontaktní místo: Strašidelný zámek Draxmoor,

3. Rožná – Oldřich Blažíček, kontaktní místo: čerpací stanice Rožná

4. Černvír – Eduard Valdhans, kontaktní místo: TIC Nedvědice

5. Doubravník – Stanislav Bělík, kontaktní místo: Pohostinství Sedláček

6. Prudká – Bohumír Matal, kontaktní místo: rekreační středisko Prudká

7. Švařec – Jiří Štourač, kontaktní místo: Penzion Hodůnka

8. Vír – Anna Poustová, kontaktní místo: Hotel Vír

9. Ubušín – Čeněk Dobiáš, kontaktní místo: Razítko se nedává! Stačí splněný úkol. Úkol: Kolik jmen nese náhrobní deska malíře Dobiáše na hřbitově v Ubušíně?

10. Bystřice nad Pernštejnem – Václav Jícha, kontaktní místo: TIC Bystřice

