Budou opět v Křižanově zastavovat rychlíky?

Křižanov – Jak to bude s rychlíky v Křižanově, kde přestaly v prosinci stavět? Obnoví se jejich zastávka? To teď nikdo jistě neví. Ministerstvo obnovení zastávky nechystá, kraj chce dál jednat.

Lidé v Křižanově na konci loňského roku demonstrovali za obnovení zastávek rychlíků.Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Jisté je jen to, že Křižanovští o zastávku rychlíků chtějí dál usilovat. „Lidé jsou naštvaní, zkomplikovalo se jim dojíždění do zaměstnání, hlavně do Brna," řekla Marie Smejkalová, starostka Křižanova.

Nedávno se objevily zprávy, že by v Křižanově mohly rychlíky zase stavět. Hejtman Jiří Běhounek to řekl na krajském zastupitelstvu. „Bylo nám řečeno, že s další změnou jízdního řádu, což je v květnu, by tam rychlíky zastavovat mohly," uvedl hejtman. Ministerstvo dopravy, co rychlíkové spoje u Českých drah objednává, ale tvrdí, že obnovení zastávek rychlíku v Křižanově nechystá.

„Pro cestující je to takový malý rébus, jak si hejtman a ministr protiřečí," komentoval to poslanec Vít Kaňkovský, jenž ohledně obnovení zastávky rychlíků v Křižanově interpeloval ministra dopravy Dana Ťoka.

„Odpověď jsem dostal asi týden poté, co hejtman Jiří Běhounek na zasedání zastupitelstva kraje uvedl, že by rychlíky v Křižanově s další změnou jízdního řádu zastavovat mohly. Přišla mi zpráva od ministra, že tam ministerstvo zavedení zastávek nepředpokládá. Tak nevím, co si myslet," řekl Kaňkovský.

„Hejtman Jiří Běhounek na zastupitelstvu informoval, že ze strany Kraje Vysočina není se zastavením rychlíků v Křižanově žádný problém. Neexistuje žádný jím podepsaný dokument, který by obsahoval opak. S ohledem na ustálenou praxi nic nebrání tomu, aby se rychlíky při změně jízdního řádu na zastávku v Křižanově vrátily," sdělila mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová s tím, že ministr dopravy má k dispozici dopis hejtmana s návrhem návratu rychlíku na zastávku v Křižanově.

„Z našeho pohledu je dopravní obslužnost v kraji zajištěna dostatečně, není proto důvod cokoli měnit. Připomínám, že zrušení zastavování vlaků linky R9 v Křižanově inicioval už v roce 2015 samotný kraj, a to v souvislosti se změnou regionální dopravy v úseku Křižanov – Velké Meziříčí a jejím provázáním na osobní vlaky Žďár nad Sázavou – Brno. Původně měly přestat vlaky stavět v Křižanově už od prosince 2015, po dohodě ministerstva s krajem byla změna posunuta na prosinec 2016," uvedl ale mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

"Dlouhodobě zastavovaly rychlíky v Křižanově spíše výjimečně. Po zavedení takového jízdního řádu v období 2007/2008 bylo zastavování vlaků dálkové dopravy v Křižanově zcela zrušeno. Teprve v době platnosti jízdního řádu 2009/2010 bylo v Křižanově zavedeno systémové zastavování, především s ohledem na zajištění železničního spojení v relaci Velké Meziříčí – Brno a Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou (– Praha). Ze statistických údajů dopravce České dráhy, které má Ministerstvo dopravy k dispozici, nicméně vyplývá, že toto spojení nebylo příliš využíváno, a to ani po několika letech od jeho zavedení. Zrušení zastavování je cestujícím kompenzováno tím, že mají lepší přestupní vazby mezi vlaky regionální dopravy v relacích Velké Meziříčí – Křižanov – Brno a Velké Meziříčí – Křižanov – Žďár nad Sázavou."

Neřold dále potvrdil, že ministerstvo dopravy v době platnosti jízdního řádu 2016/2017 o obnovení zastavování vlaků dálkové dopravy v železniční stanici Křižanov neuvažuje. „Jsme ale samozřejmě připraveni věc dále diskutovat s představiteli samosprávy i kraje," doplnil Tomáš Neřold.

„My se o možnosti dalších jednání samozřejmě zajímáme, o obnovení zastávky rychlíků budeme dál bojovat," připomněla křižanovská starostka Smejkalová. Dopisy, petice ani demonstrace lidí z Křižanova a okolí, kterou za zachování zastávky koncem prosince uspořádali, ministerstvo neobměkčily. Jak dodal Vít Kaňkovský, krajští radní už také o obnovení zastávky žádali a další jednání plánují. Na ministerstvu dopravy ve věci jednal i senátor František Bradáč.