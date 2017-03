Běžkařská sezona ve vysočina areně pomalu končí

Nové Město na Moravě - Milovníci bílé stopy mohou využít jednu z posledních příležitostí k lyžování. Na polích a loukách už není po sněhu téměř památky, zato Vysočina Arena ještě stále nabízí upravené běžkařské tratě.

„Pokud nám to počasí dovolí a bude to technicky možné, budeme běžkařské trasy i nadále upravovat. V současné době mohou lyžaři využívat přibližně dvoukilometrový okruh,“ potvrdil Karel Klapač ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Do té doby, než déšť bílou stopu definitivně odplaví, mají běžkaři stále zelenou a to minimálně do konce tohoto týdne. Rozpis hodin pro veřejnost je na webových stránkách Vysočina Areny pravidelně aktualizován. Konec zimní sportovní sezony se ale neúprosně blíží, což avizuje i postupné rozebírání mobilních tribun, do něhož se dělníci právě pustili.