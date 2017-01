Běžkaři se těší do bílých stop, kilometry tratí stále přibývají

Žďársko - Po prvních kilometrech strojově upravených tratí se mohli tento týden projet vyznavači běžeckého lyžování. Nyní každý den další kilometry přibývají, úpravci stop se snaží maximálně využít aktuálně příznivého počasí a připravit na víkend co nejvíce tratí. Na Žďársku jich za vhodných podmínek mohou běžkaři využívat stovky kilometrů.

„A hurá do stopy! Poslední zimy nestály za nic, tak se konečně trochu projedeme," smála se Hana Pospíchalová ze Žďáru. „Je to fakt, běžkaři si tu posledních pět let nic moc neužili. Teď by si to mohli trochu vynahradit, tak se snažíme připravit bezvadné lyžování," řekl Josef Holemář, jenž se stará o tratě ve Žďáře a okolí.

Traťaři ve Žďáře upravili skiareál za Pilskou nádrží, kde najeli tříkilometrový okruh pro bruslení i klasiku, dalších pět kilometrů je dlouhá propojka od Piláku k zimnímu stadionu. „Do stopy lze tedy nastoupit už na cyklistické stezce. Škoda Řádkovy louky, nebýt divočáků, bylo by tam parádní lyžování!" dodal Josef Holemář.

Z „rozoraných" polí totiž vítr stále sníh zfoukával, někde až na hlínu, takže ho nebylo dost. Vítr také zafoukával tratě už projeté. „Je to trochu boj s počasím co jsem najel před dvěma hodinami, to už někde skoro nevidím," řekl Holemář.

Ve Žďáře jsou najeté tratě směrem ke Starému dvoru, k Mamlasovi, rybníku Mikšovec a dál lesem až k Račínu. Od sochy Mamlase pak úpravci protáhli stopy až ke Klafaru a Stalingradu, kde bude druhé „nástupní" místo na tratě ve Žďáře.

Úpravci se jich snaží připravit co nejvíce hlavně na víkend. „Lidi jsou na lyžování natěšení, tak jim chceme vyjít vstříc. Nejdřív jsme dali dohromady areál u Piláku, kde budou v sobotu závody Českomoravského poháru v běhu na lyžích. Jak to půjde, přidáme další tratě, podle toho, jak se zklidní vítr," dodal Holemář.

Tratě mají brzo vést i směrem na Polničku, Velkou Losenici, Vlachovice či kolem Nového Veselí.

Právě kvůli větru nemohli zatím připravit stopy správci lyžařského areálu ve Velkém Meziříčí, kde místní ski klub udržuje dva zhruba patnáctikilometrové okruhy.

Bílé stopy jsou už také projeté na Novoměstsku. Kromě Vysočina Areny, jež je pro běžkaře trochu speciální kapitolou, je od hotový třeba i okruh na tratích pro psí spřežení u Třech Studní.

Dnes se mají na bílé pokrývce začít rýsovat i trasy kolem Velkého Dářka. „Začneme s jejich úpravou zítra. Projedeme některé tratě mimo lesy a dál připravíme, co půjde," sdělil Ivan Hořínek, předseda sdružení obcí Subregion Velké Dářko, jež tam tvorbu běžeckých lyžařských tratí zajišťuje.

Dářský lyžařský region nabízí kolem Radostína, Karlova, Vojnova Městce, Škrdlovic, Cikhájem, Světnova či Skleného několik okruhů. Ty se, jako stopy jinde v okrese, napojují na tratě sousedních skiregionů.

Tipy na výlet

Na Žďársku se upravuje přes 200 kilometrů lyžařských stop. Jsou značené směrovkami, tratě jednotlivých skiregionů na sebe navazují. Aktuální informace a mapy jsou například na webových stránkách www.lyzovani.nmnm.cz, www.skizdarsko.cz nebo www.ski-velkedarko.cz.

LYŽAŘSKÉ OKRUHY:

Okruh Tři Studně

Délka: 7,4 km

Nenáročná trasa

Trasa vede v upravených stopách pro klasiku, je nenáročná, s malým převýšením. Doporučeným výchozím bodem jsou Tři Studně, kde lze využít parkoviště před obecním úřadem. Na trase je několik možností občerstvení.

Okolo Fryšavy

Délka: 8,8 km

Nenáročná trasa

Trasa vede v upravených stopách pro klasiku, je nenáročná, s malým převýšením. Doporučeným výchozím bodem jsou Tři Studně, kde můžete využít parkoviště před obecním úřadem.