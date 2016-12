Betlém řezbářky z Hlinného bude k vidění až do 1. ledna

Hlinné - Kaple v Hlinném o Vánocích ukrývá dřevěný poklad, lidé tam chodí obdivovat betlém. Málokdo by možná tušil, že nepochází z dílny zkušeného řezbáře, ale že vznikl v rukou ženy, která se začala vyřezávání věnovat teprve před třemi lety.

Řezbářství ale obdivovala již dlouho. „Začalo to asi v roce 1991, kdy ve svrateckém kostele vystavoval svůj betlém Jindřich Hegr. Jeho Vysočinský betlém je považován za jeden z nejlepších v současnosti vytvořených betlémů vůbec," vysvětluje Marie Jůdová počátky své záliby.

Za řezbářem Hegrem se nakonec osobně i se svými dvěma syny vydala. „Moc jsem si přála, aby se jeden ze synů v budoucnu této činnosti věnoval," vzpomíná Jůdová. Nakonec to ale byla ona, kdo se spřátelil s dlátem a lipovým dřevem.

Cesta k vlastnímu betlému však byla ještě dlouhá. „V adventu roku 2013 mi můj táta oznámil, že mě přihlásil mezi dobrovolníky, kteří se měli podílet na amatérské výrobě betléma pro Zelenou horu. Já jsem vyráběla ovečky," vypráví Jůdová.

Úplně snadné začátky to prý ale nebyly. „Jedné z ovcí jsem ulomila půl nohy. Chtěla jsem to vzdát, ale kamarád mi poradil, že to mohu přilepit zpátky. Pak jsem zase třeba vyřezala ležící ovečku, ale vypadala jako úplné jiné zvíře. Ležela totiž s nohama nataženýma dopředu," popisuje své počáteční snahy řezbářka z Hlinného.

Záliby v řezbářství se nakonec nevzdala. Vyrobila jednu z destiček do Brány milosrdenství do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře a vytyčila si další cíl – instalovat na Vánoce roku 2015 třicet postaviček betléma do kaple v Hlinném. „To se mi povedlo, betlém byl v kapli vystavený do Tří králů," souhlasí Jůdová.

Betlém šikovné řezbářky lidé v kapli v Hlinném obdivují i letos. A k vidění je toho mnohem více než loni. „Rozhodla jsem se ještě vytvořit řemeslníky. Vznikl včelař s úly, řezník s prasetem, kovář a na základě fotografií z dětství mých dětí syn Michal s kocourem nebo Lukáš s kopačákem. V létě jsem třeba ležela u bazénu s dlátkem v ruce a řezala," vykládá řezbářka. Betlém se rozrostl o dalších třicet figurek.

Kdo by chtěl dřevěné dílko vidět na vlastní oči, může navštívit kapli v Hlinném 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1. vždy od 8 do 18 hodin.