Babety z Bystřicka míří na Island

Věstínek – Vyznavači babet z Věstínku mají v úmyslu začít konkurovat oblíbeným „trabantím" filmům. Věří, že jejich plánovaný snímek o cestě na legendárním mopedu po Islandu bude přinejmenším stejně dobrý, jako filmy o cestování trabantem po různých kontinentech.

„Neříkám, že by se nám filmy o cestování trabantem nelíbily. Jsou velice povedené. My bychom chtěli, aby se jim ten náš co nejvíce přiblížil. Proto s námi pojede i profesionální kameraman. Nechceme natočit žádný amatérský snímek, ale hodnotný cestopisný film,“ sdělil Libor Vávra, jeden z členů klubu milovníků legendárních mopedů, nazvaného Babettomaniaci.

Vyznavači babet z malé vesničky na Bystřicku se na cestu nevypraví poprvé. „Chtěli jsme jet společně na dovolenou, ale nelákalo nás vydat se autem do Chorvatska nebo letět letadlem do Řecka. Řekli jsme si, že to pojmeme trochu netradičně. Tak jsme na babetách vyjeli do Rakouska,“ popsal začátky společného cestování Libor Vávra.

Dalším cílem členů klubu Babettomaniaci se stalo bulharské pobřeží Černého moře. 3 439 kilometrů dlouhou trasu se jim podařilo ujet za 17 dní. „Většinou jsme byli na cestě, ale dva dny jsme si užívali u moře, protože jet tak daleko na babetě bylo dost náročné, hlavně pro sedací ústrojí. Kdo to zná, ví, o čem mluvím," usmál se Libor Vávra.

V roce 2016 se kluci z Věstínku vydali pro změnu na Ukrajinu. „Byli jsme v Koločavě. A setkali jsme se tam se spoustou dalších motorkářů, mnozí z nich se o naše stroje velmi živě zajímali,“ podotkl Libor Vávra.

Cestování na malém a k tomu navíc ještě historickém stroji s sebou přináší i jistá omezení. Před cestou je například nutné naložit co nejvíce náhradních dílů. „Naše osobní potřeby bereme pouze v omezeném množství. Spíme venku pod širákem, stan už bychom neuvezli. Nakládáme jen pár osobních věcí, vařič a jídlo v sáčku. Nejvíce prostoru zabírají náhradní díly,“ potvrdil Libor Vávra.

Cílem, jehož by chtěli letos milovníci legendárního mopedu, který byl vyráběn v 70. letech minulého století v tehdejším Československu letos dosáhnout, je cesta na Island. „Chceme si to udělat co nejtěžší, takže nepojedeme okruh kolem ostrova po kvalitní silnici, ale vnitrozemím, kde asfalt úplně chybí a často tam nejsou ani mosty přes řeky. Je to pro nás ta pravá výzva,“ prohlásil Libor Vávra.

Věc má ale háček. Aby se mladíci z Vysočiny mohli vydat na cestu, potřebují peníze. Proto svůj projekt zveřejnili na webovém portálu Startovač, díky němuž se pokusí získat 195 tisíc korun. „Lidé, kteří nás chtějí podpořit, si mohou vybrat některou z odměn, jež jim prostřednictvím Startovače nabízíme. Částku, která je u odměny uvedena, zaplatí, čímž zvednou naše konto. Pokud se nám takto podaří vybrat sto procent cílové částky, můžeme náš projekt odstartovat. Vyjeli bychom někdy v srpnu,“ vysvětlil postup Libor Vávra.