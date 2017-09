Areál zemědělské školy obsadilo domácí zvířectvo.

Bystřice nad Pernštejnem – Kdákání slepic, kohoutí kokrhání, ovčí bečení, varovné syčení hus a obdivné výkřiky návštěvníků – to vše se ozývalo v areálu zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem. Právě tam se na tři dny „zabydlela“ chovatelská výstava.

„Vystavujeme dvě stě šest králíků. Máme tu také voliéry s holuby a s okrasným ptactvem. Letos se nám sešlo více výstavních exemplářů, než tomu bylo třeba vloni,“ poznamenal zástupce organizátorů Jiří Štourač ze Stříteže.

Do Bystřice mířili chovatelé i obdivovatelé domácího zvířectva z daleka i z blízkého okolí. Jednotlivci i rodiny s dětmi. Přijela jsem s vnoučátky, jezdíme každý rok. Doma nic nechováme, ale výstavu si nenecháme ujít. Děti mají nejraději ovečky a já se zase chodívám dívat na králíky. Když jsem byla malá, tak jsme je doma mívali. A pořád se mi líbí,“ přiznala Svatava Solařová z Písečného.

Obdivovat chundelaté králíky a také doplnit svou domácí „sbírku“ přišla i dvanáctiletá chovatelka Tereza Šimečková z Domanínku. „Chovám králíky už od svých sedmi let. Mám doma křížence i zakrslého madagaskarského beránka. Už jsem si vytavené králíky prohlédla a něco už mi i padlo do oka. Ale nevím, jestli mi to táta koupí. Kdyby ano, byl by to už můj desátý králík,“ pochlubila se mladá chovatelka.

Někteří se do Bystřice přijeli podívat, jiní sami vystavovali. „Já tu mám novozélandské bílé králíky. Tentokrát neprodávám, jen vystavuji,“ řekl Lubomír Pečinka z Bohuňova.

Chovatel králíků si neopomněl prohlédnout i ostatní vystavená zvířata. „Výstavu už jsem si celou prošel, něco bych si i rád koupil, ale doma na to mám málo místa. Líbily se mi třeba některé slepice. Jenže s chovem drobného zvířectva je velká starost. Člověk si nemůže vzít dovolenou a odjet. Kolem zvířat je neustále spousta práce. Ale stejně jsem rád, že je mám,“ prohlásil Lubomír Pečinka.