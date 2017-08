Africké děti jezdí do školy na kolech ze Žďárska

Žďár nad Sázavou – Jízdní kola darují lidé ze Žďárska africkým dětem, které se díky nim snadněji dopraví do škol. Usnadní se jim tak cesta ke vzdělání.

Od roku 2012, kdy projekt Kola pro Afriku vznikl, dobrovolníci předali tamním školám přes šest tisíc kol z celé České republiky. Na Žďársku už se vybralo přes 800 kol, většinu z nich donesli lidé žďárským dobrovolným hasičům. „Do projektu už jsme přispěli asi sedmi sty koly. Vždy, když nashromáždíme padesát kusů, odvezeme je do centrálního skladu. Další várku plánujeme odvézt v říjnu,“ informoval velitel hasičského sboru Vlastimil Zeman.

Ve Žďáře sbírá bicykly i Filip Vaníček. „Lidé už mi donesli asi sto kol, sbírám je od loňského roku. Chtěl bych jich poslat alespoň dvě stovky, takže zatím je pouze skladuji,“ vyjádřil se Filip Vaníček ze Žďáru nad Sázavou.

Kromě kol sbírají organizátoři ještě oblečení pro charitu nebo reflexní vesty, neodmítají ani rozbitá kola, ta se totiž dají rozebrat na součástky. „Kola, která jsou ve špatném stavu, jdou do šrotu nebo se prodají v bazaru. Utržené peníze pak lze použít na pokrytí nákladů na cestu do Afriky,“ doplnil Zeman.

Pětiletý projekt Kola pro Afriku chce usnadnit tamějším dětem cestu do škol, které jsou mnohdy příliš vzdálené od jejich obydlí. „Do afrických škol, které se zapojily do projektu, posíláme nejdříve mechanika, aby naučil místního údržbáře, jak s koly zacházet, a děti tak měly k dispozici funkční stroje co nejdéle. Poté je slavnostně předáváme školám, darování místní obyvatelé prožívají, nevěří, že cizí lidé k nim dokážou být tak štědří,“ za dobročinnou organizaci Kola pro Afriku dodala Petra Mičková.

Práce dobrovolníků tím ale nekončí, do škol jezdí bicykly pravidelně kontrolovat, doučují nové mechaniky nebo vyměňují opotřebené nářadí za nové. Projekt nepomáhá pouze dětem, zapojuje obyvatele jak v Africe, tak i v Česku a vytváří nové pracovní pozice pro dlouhodobě nezaměstnané lidi, pracovat v dobročinnosti mohou i lidé po výkonu trestu.

Kola poputují na černý kontinent i z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, firma Plastpol, s.r.o. ukončí jejich výběr koncem září. „Zatím jich máme třináct, nosí nám je místní obyvatelé i přespolní. Vybíráme každý pátek od třinácté do patnácté hodiny, na konci září je pošleme do centrálního skladu v Ostravě, tam se kola opraví a připraví na převoz do Afriky,“ řekla za provozovnu firmy Plastpol Veronika Peňázová.

Kola se v ostravském skladě naloží do kontejnerů a lodí se přepraví do Gambie, kamiony je dovezou do Gunjuru, kde se zkontrolují a rozdělí do partnerských škol, poté se slavnostně předají dětem. Do Afriky putují dary dvakrát do roka, podzimní kontejner vyrazí na cestu už za dva týdny.

Projekt Kolo pro Život

Posláním dobrovolníků je umožnit dětem v Africe snadnější cestu ke vzdělání, tu jim umožní jízdní kola, které darují lidé v České republice. Darované bicykly tak podpoří gramotnost dětí nebo vznik pracovních míst. Více informací o tom, jak se zapojit nebo založit sběrné místo na www.kolaproafriku.cz. Sběrná místa na Žďársku – Hasiči Žďár nad Sázavou (Zámek 9, Žďár nad Sázavou) – pouze kola v dobrém stavu

Filip Vaníček (Vápenická 2313, Žďár nad Sázavou) – po tel. domluvě, všechna kola i náhradní díly

Plastpol, s.r.o. (Nová Ves u Nového Města na Moravě 182) – pátek 13-17 hodin do konce září, všechna kola i náhradní díly